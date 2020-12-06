В России очередной «рекорд» - еще 29 039 человек инфицированы COVID-19
В России за прошедшие сутки установлен новый антирекорд - зафиксировано 29 039 новых фактов заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии подтверждены 2 460 770 случаев. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 6 065 (20,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — сказано в сообщении штаба.
При этом за прошедшие сутки в стране умерли от COVID-19 457 человек. Всего за время в России скончались 43 141 человек.
За прошедшие сутки выздоровели 21 342 человека, всего вылечились 1 937 738 человек.
Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Вакцину разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований. Специалисты оценили эффективность вакцины в 92%.
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Заразились
2,5 млн+29 039 / сут.
Умерли
43 141+457 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+21 342 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru