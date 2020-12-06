В России очередной «рекорд» - еще 29 039 человек инфицированы COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 6 065 (20,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — сказано в сообщении штаба.

При этом за прошедшие сутки в стране умерли от COVID-19 457 человек. Всего за время в России скончались 43 141 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 21 342 человека, всего вылечились 1 937 738 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Вакцину разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований. Специалисты оценили эффективность вакцины в 92%.

