В России два миллиона официальных наркоманов

«Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%», - сказано в официальном документе.

Согласно опросам, 22% респондента сталкивались с предложением попробовать наркотики. Каждый четвертый (23,9%) в своем окружении имеет человека с «опытом потребления наркотиков».

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН усомнился в необходимости ужесточать ответственность за пропаганду наркомании в сети. Ловить пропагандистов и наркоманов в сети бессмысленно, так как есть «даркнет», не позволяющий вычислить пользователей. Бороться, по его мнению, следует с наркоторговцами, перекрыв им доступ к клиентам.

