В России два миллиона официальных наркоманов

15 февраля 202012:25

В России 1,9 миллиона человек, которые регулярно или изредка употребляют наркотики. Данные стали известны по итогам социологических исследований антинаркотических комиссий в регионах РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

Социологический скрининг нацелен на выявление уровня наркотизации общества, а также определение отношения общественности к употреблению, распространению – обороту наркотиков.

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«Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%», - сказано в официальном документе.

Согласно опросам, 22% респондента сталкивались с предложением попробовать наркотики. Каждый четвертый (23,9%) в своем окружении имеет человека с «опытом потребления наркотиков».

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН усомнился в необходимости ужесточать ответственность за пропаганду наркомании в сети. Ловить пропагандистов и наркоманов в сети бессмысленно, так как есть «даркнет», не позволяющий вычислить пользователей. Бороться, по его мнению, следует с наркоторговцами, перекрыв им доступ к клиентам.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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