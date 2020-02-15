В России два миллиона официальных наркоманов
В России 1,9 миллиона человек, которые регулярно или изредка употребляют наркотики. Данные стали известны по итогам социологических исследований антинаркотических комиссий в регионах РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.
Социологический скрининг нацелен на выявление уровня наркотизации общества, а также определение отношения общественности к употреблению, распространению – обороту наркотиков.
«Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%», - сказано в официальном документе.
Согласно опросам, 22% респондента сталкивались с предложением попробовать наркотики. Каждый четвертый (23,9%) в своем окружении имеет человека с «опытом потребления наркотиков».
Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН усомнился в необходимости ужесточать ответственность за пропаганду наркомании в сети. Ловить пропагандистов и наркоманов в сети бессмысленно, так как есть «даркнет», не позволяющий вычислить пользователей. Бороться, по его мнению, следует с наркоторговцами, перекрыв им доступ к клиентам.
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