Профсоюз полиции: Победить наркомафию можно только легализацией наркотиков
Глава профсоюза полиции в эфире НСН усомнился в необходимости ужесточать ответственность за пропаганду наркомании в сети.
Ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в сети Интернет поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Кроме того, глава государства распорядился увеличить штат полицейских, ведущих борьбу с наркопреступлениями в сети.
Напомним, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) была упразднена в 2016 году. Тогда её функции передали МВД. Увеличив число правоохранителей внутри ведомства, государство сможет сэкономить деньги, пояснил решение президента в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
«Дело в том, что, когда есть отдельная структура, в ней очень много проверяющих, начальников, большие расходы поэтому возникают. А здесь, когда их присоединили к МВД, все эти прослойки генеральские ушли. В этом плане сэкономили», — объяснил Пашкин.
Однако сама борьба с распространением наркотиков, по его мнению, ведётся в государстве неэффективно. Ловить пропагандистов и наркоманов в сети бессмысленно, так как есть «даркнет», не позволяющий вычислить пользователей, а значит открывающий двери для всех потребителей наркопродукции. Бороться, по его мнению, следует с наркоторговцами, перекрыв им доступ к клиентам. Однако, решение, по его словам, для этого потребуется радикальное.
«Это вечная проблема, здесь надо менять систему борьбы. Борются с закладками, а есть ведь даркнет, где не отследишь. Наркоманы всё прекрасно знают. Я разговаривал с сотрудниками наркоконтроля о том, как можно накромафию победить. А очень просто, говорят: нужно легализовать приём наркотиков при врачебных учреждениях. Ты наркоман — приходи, мы тебя бесплатно уколем. Хочешь лечиться — лечись. Дело в том, что наркоманы без лечения живут 3-5 лет. Через некоторое время они все вымрут, зато будут бесплатно получать укол и не платить наркомафии. Это выход, всё равно они колются, воруют. И всё, никакой наркомафии уже не будет», — описал Пашкин.
Напомним, в настоящее время действующим российским законодательством за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность. Максимальное наказание за такое деяние предусматривает штраф до 5 тысяч рублей для физлиц, для должностях лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 1 миллиона рублей. Ужесточение ответственности вплоть до уголовной поддержал в эфире НСН бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло. При этом он подчеркнул, что не следует связывать решение с громким делом о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Подробнее об истории журналиста, читайте в сюжете НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Будет печально». Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу
- С большим вниманием. В Кремле оценили визит Зеленского в Золотое
- Названы регионы с самой низкой и высокой безработицей
- ЕС одобрил отсрочку Brexit по запросу Джонсона
- В Польше объявили о задержании российского шпиона