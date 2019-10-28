Профсоюз полиции: Победить наркомафию можно только легализацией наркотиков

Ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в сети Интернет поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Кроме того, глава государства распорядился увеличить штат полицейских, ведущих борьбу с наркопреступлениями в сети.

Напомним, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) была упразднена в 2016 году. Тогда её функции передали МВД. Увеличив число правоохранителей внутри ведомства, государство сможет сэкономить деньги, пояснил решение президента в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Дело в том, что, когда есть отдельная структура, в ней очень много проверяющих, начальников, большие расходы поэтому возникают. А здесь, когда их присоединили к МВД, все эти прослойки генеральские ушли. В этом плане сэкономили», — объяснил Пашкин.

Однако сама борьба с распространением наркотиков, по его мнению, ведётся в государстве неэффективно. Ловить пропагандистов и наркоманов в сети бессмысленно, так как есть «даркнет», не позволяющий вычислить пользователей, а значит открывающий двери для всех потребителей наркопродукции. Бороться, по его мнению, следует с наркоторговцами, перекрыв им доступ к клиентам. Однако, решение, по его словам, для этого потребуется радикальное.