В России до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет
В России инсульт стремительно молодеет: от 5 до 8% случаев фиксируют у людей в возрасте до 45 лет. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Каждое новое десятилетие приводит к увеличению риска роста заболевания в три раза, цитирует Скворцову РИА Новости.
По ее мнению, профилактика и медицинский контроль могут предотвратить опасные последствия болезни, отмечает RT.
Ранее ученые из Сиднейского университета выяснили, что короткие периоды интенсивной физической активности — например, мытье полов и подъем по лестнице — существенно снижают риск инсультов и инфарктов. Результаты исследования опубликовал журнал The Lancet Public Health, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru