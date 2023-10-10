«Инфаркт, инсульт»: Психолог раскрыла последствия постоянного прессинга на работе

«Токсичность – это про то, что тебе навязывают негативные мысли, которые касаются тебя лично, твоих способностей, навыков, черт характера. Иногда ставятся какие-то нереальные задачи, а начальник переносит злость на сотрудника, говорит, что он тупой и так далее. Это наносит разрушительный эффект психике человека, который оказался в положении того, кто вынужден оправдываться. А работники готовы терпеть, чтобы не ухудшить свое положение. Они не хотят лишиться работы или части зарплаты», - объяснила она.

В таком случае она посоветовала не бояться прервать токсичное отношение и искать новую работу, так как длительный прессинг может привести к серьезным заболеваниям.

«Если срываются на вас, вы должны еще раз прокрутить эту ситуацию, осознать, что так делать нельзя. Если начальник никак не пытается исправить ситуацию, вы должны понять, что прибавку к зарплате вы потом будете тратить на психологов или даже психиатров, то есть, это того не стоит. Следствие таких нападок – бессонница и разные заболевания. Да, перемены – это не так приятно, это сложно, но это того стоит. Долгий прессинг на психику никогда не проходит бесследно, особенно для мужчин. Потому что женщины более гибкие. Мужчины могут очень долго говорить, что все хорошо, что они со всем справляются, а потом инфаркт, инсульт. Статистика в этом смысле неутешительная, заболевания молодеют, сердце не справляется», - предупредила психолог.

Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.

