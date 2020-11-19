В России диагностировано более 2 млн человек с COVID-19
19 ноября 202010:49
За минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 23610 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в России зарегистрировали 20985 новых случаев заражения. Общее число инфицированных COVID-19 составило 2 015 608 человек.
Скончались от коронавируса за сутки еще 463 пациента, общее число погибших достигло 34850 человек, передает RT.
Больше всего новых случаев коронавируса в Москве – 6438 заболевших.
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Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
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19 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru