В России диагностировано более 2 млн человек с COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 23610 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее в России зарегистрировали 20985 новых случаев заражения. Общее число инфицированных COVID-19 составило 2 015 608 человек.

Скончались от коронавируса за сутки еще 463 пациента, общее число погибших достигло 34850 человек, передает RT.

Голикова призвала регионы усилить меры по борьбе с коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве – 6438 заболевших.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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