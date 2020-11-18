Голикова призвала регионы усилить меры по борьбе с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в регионах, где сложная ситуациа с коронавирусом, должны быть введены новые ограничения, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Голикова призвала глав регионов, «где не реализовали в полной мере ограничительные мероприятия», «сделать это в самое ближайшее время».



Также Голикова сообщила, что в десяти регионах России проблема с занятостью коечного фонда стоит острее, чем в остальных, передаёт Ura.ru. По её словам это Чувашия, Севастополь, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская, Омская области, Республика Коми и Мордовия.

Владимир Путин отметил, что в ряде регионов РФ ситуация с коронавирусом остается сложной, а в России в целом она «непростая, но контролируемая».