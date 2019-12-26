«Купил и сразу уехал». Автоэксперт о новых правилах регистрации автомобиля

«Это очень хорошо. Это закон о регистрации, который должен был вступить в силу еще в июле. Срок вступления перенесли на полгода, чтобы все успели подготовиться. Думаю, что пока что подготовиться все равно не успели. В любом случае, это здорово. Через несколько месяцев система наладится, и автомобиль можно будет зарегистрировать у дилера, пока идет оформление покупки. Номер можно будет получить сразу же. Определенные салоны должны будут пройти процедуру лицензирования и сертифицирования, конкретный сотрудник должен получить определенные навыки, должна наладиться четкая связь с ГИБДД, поскольку номер все-таки присваивают там. Дилер только на специальном оборудовании, которое опять же должно быть закуплено и сертифицировано, просто печатает номер и выдает владельцу автомобиля. Государством прописаны правила игры, это стоит денег, поэтому такую возможность получат не все, а только крупные дилеры или объединения. С другой стороны, дилеру это дает некие конкурентные преимущества в вопросах привлечения клиентов», - добавил он.

Представители автодилеров сообщили изданию «Коммерсант», что они пока не получали разъяснений по поводу проведения процедуры регистрации автомобилей. По их словам, на организацию технических и бизнес-процессов дилерам потребуется определенное время, а в настоящий момент правовая и техническая базы не до конца готовы.

