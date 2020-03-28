В России число зараженных COVID-19 выросло до 1264

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.

Актуальные данные сообщил ТАСС со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 28 марта, в субботу.

Ранее НСН писала о рекомендациях Роспотребнадзора по защите детей от распространения коронавируса, а также о новых кредитных каникулах, которые Сбербанк готов предоставить пострадавшим из-за инфекции россиянам по потребительским и ипотечным кредитам.

