Путин запретил в России суррогатное материнство для иностранцев

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, использовать институт суррогатного материнства смогут граждане РФ, состоящие в браке россияне, а также одинокие женщины. Кроме того, в список исключений попали браки, зарегистрированные между гражданами России и иностранцами.

Отмечается, что ребёнок, рождённый в России женщиной, заключившей договор о суррогатном материнстве, автоматически приобретает гражданство РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон «позволит предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

