Путин запретил в России суррогатное материнство для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей, сообщает пресс-служба Кремля.

Совфед одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, использовать институт суррогатного материнства смогут граждане РФ, состоящие в браке россияне, а также одинокие женщины. Кроме того, в список исключений попали браки, зарегистрированные между гражданами России и иностранцами.

Отмечается, что ребёнок, рождённый в России женщиной, заключившей договор о суррогатном материнстве, автоматически приобретает гражданство РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон «позволит предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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