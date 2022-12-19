Путин запретил в России суррогатное материнство для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, использовать институт суррогатного материнства смогут граждане РФ, состоящие в браке россияне, а также одинокие женщины. Кроме того, в список исключений попали браки, зарегистрированные между гражданами России и иностранцами.
Отмечается, что ребёнок, рождённый в России женщиной, заключившей договор о суррогатном материнстве, автоматически приобретает гражданство РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон «позволит предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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