В России число погибших от коронавируса выросло до девяти

В Псковской области скончался первый пациент с диагностированным коронавирусом. В России эта смерть стала девятой за сутки.

«Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», — уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Псковской области.

Таким образом, число умерших от заражения коронавирусом в России достигло девяти человек. По официальным данным, в стране выявлено 1534 случая заражения (1014 из них — в Москве), 64 пациента излечились.

Ранее НСН цитировала мэра столицы Сергея Собянина, который призвал москвичей соблюдать безопасную дистанцию друг от друга в период коронавируса - от 1,5 до 2 метров.

