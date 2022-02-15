В России число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло вдвое
Число новых случаев заражения коронавирусом в России снизилось, за сутки в стране зарегистрировали 166 631 заболевшего. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в РФ выявили 180 456 случаев COVID-19, напоминает RT.
При этом в стране почти вдвое выросло число госпитализаций за 24 часа: 21 833 против 10 451. Вместе с тем, более чем на 40% увеличилось число вылечившихся от коронавируса. За сутки медики выписали 137 881 пациента.
Кроме того, как сообщает оперштаб, за 24 часа было зарегистрировано 704 смерти от COVID-19.
С начала пандемии в России подтвердили 14 480 596 случаев заражения коронавирусом, 11 470 925 человек выздоровели, 341 635 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru