В России число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло вдвое

Накануне в РФ выявили 180 456 случаев COVID-19, напоминает RT.

При этом в стране почти вдвое выросло число госпитализаций за 24 часа: 21 833 против 10 451. Вместе с тем, более чем на 40% увеличилось число вылечившихся от коронавируса. За сутки медики выписали 137 881 пациента.

Кроме того, как сообщает оперштаб, за 24 часа было зарегистрировано 704 смерти от COVID-19.

С начала пандемии в России подтвердили 14 480 596 случаев заражения коронавирусом, 11 470 925 человек выздоровели, 341 635 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».

