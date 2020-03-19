В России будут проводить еженедельный мониторинг рынка труда
Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России будет проводится еженедельный мониторинг рынка труда. Как пишут РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что власти должны видеть полную картину занятости на местах, особенно в моногородах.
При этом Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет оснований для паники в России нет, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что из-за ситуации с распространением короновирусной инфекции россияне стали чаще брать больничный. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисом Rabota.ru. Выяснилось, что почти 40% респондентов идут к врачу при первых симптомах болезни.
Также стало известно, что 38% опрошенных после обращения к медикам, оставаясь лечиться дома, не работают удалённо. При этом 37% респондентов не обращают особого внимания на симптому простуды и продолжают ходить на работу. Самоизолируются, но продолжают трудиться удалённо лишь 13% участников опроса.
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