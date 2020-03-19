В России будут проводить еженедельный мониторинг рынка труда

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России будет проводится еженедельный мониторинг рынка труда. Как пишут РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что власти должны видеть полную картину занятости на местах, особенно в моногородах.

При этом Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет оснований для паники в России нет, подчёркивает RT.