Находящиеся на карантине россияне смогут оформить больничный дистанционно
После возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, россияне смогут оформить больничный дистанционно. Как отмечает РИА Новости, для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования, а также фото документов, подтверждающих выезд.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, новый порядок начнет действовать с 20 марта. Отмечается, что больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.
Напомним, электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.
Ранее НСН сообщала, что из-за ситуации с распространением короновирусной инфекции россияне стали чаще брать больничный. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисом Rabota.ru. Выяснилось, что почти 40% респондентов идут к врачу при первых симптомах болезни.
Также стало известно, что 38% опрошенных после обращения к медикам, оставаясь лечиться дома, не работают удалённо. При этом 37% респондентов не обращают особого внимания на симптому простуды и продолжают ходить на работу. Самоизолируются, но продолжают трудиться удалённо лишь 13% участников опроса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин рассказал, как COVID-19 может повлиять на голосование по Конституции
- Фашистский метод. В Швеции отреагировали на украинский «водяной шантаж» Крыма
- Сенатор ответил на обвинения ЕС в адрес России из-за фейков о коронавирусе
- Грымов из Токио: Япония из-за коронавируса не паникует
- Адвокат доцента-потрошителя Соколова рассказал о действиях после завершения расследования