Находящиеся на карантине россияне смогут оформить больничный дистанционно

После возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, россияне смогут оформить больничный дистанционно. Как отмечает РИА Новости, для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования, а также фото документов, подтверждающих выезд.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, новый порядок начнет действовать с 20 марта. Отмечается, что больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.