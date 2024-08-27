В России автомобильные аптечки подорожали на 28%

Специалисты проанализировали агрегированные обезличенные данные о продажах в сетевой и несетевой торговле онлайн и офлайн за 1-25 августа в 2023 и 2024 годах. Как выяснилось, медианная цена автомобильной аптечки в этот период в текущем году составила 572 рубля — на 28% выше, чем в прошлом. При покупке онлайн медианная цена выросла с 2023 года на 18%, до 452 рублей.

Тем не менее число офлайн-покупок автоаптечек увеличилось на 22% по сравнению с августом прошлого года, а покупок онлайн стало больше на 31%.

Эксперты объясняют рост спроса на этот товар грядущим вступлением в действие новых требований о составе автомобильной аптечки. Изменения вступят в силу с 1 сентября. С осени в автоаптечке должны быть медицинские маски и перчатки, одноразовое устройство «рот в рот» для сердечно-легочной реанимации, жгут, марлевые и эластичные бинты, лейкопластырь, ножницы хирургические и для перевязки, спасательное одеяло, загубник, блокнот и карандаш для записей, напоминает Ura.ru.

