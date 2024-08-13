Эксперт Вепренцева: С 1 сентября изменится состав автоаптечки

Состав аптечки для автомобилистов изменится с 1 сентября, в нее войдут в том числе одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации и спасательное одеяло. Об этом заявила основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева в беседе с РИА Новости.

Как отметила специалист, теперь в автомобильной аптечке должны быть медицинские маски и перчатки, устройство «рот в рот» для сердечно-легочной реанимации, жгут, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы хирургические и для перевязки.

При этом Вепренцева напомнила, что в прошлом году аптечки и огнетушители исключили из обязательного перечня для прохождения техосмотра.

Ранее Минздрав обновил требования к содержимому автоаптечки, которые вступят в силу с сентября. Старые комплекты можно будет использовать до конца срока годности, но не позже 1 сентября 2027-го, отмечает «Свободная пресса».

