В России адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации
Российских адвокатов внесли в перечень граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию от частичной мобилизации. Об этом заявил президент Союза адвокатов России (САР) Игорь Трунов в беседе с «Коммерсантом».
В октябре САР направил обращение к зампреду правительства, главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором говорилось о необходимости бронирования адвокатов и о возможности использования защитников как опытных и подготовленных специалистов на гражданской альтернативной службе или для становления органов власти в новых регионах РФ.
Трунов отметил, что 28 ноября получил письмо из мобилизационного управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, подписанное его начальником генерал-майором Александром Тулягановым.
«В нем сказано, что Минобороны рассмотрено обращение, а решением межведомственной комиссии адвокаты уже находятся в перечне профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию»,— указал глава САР.
По словам Трунова, адвокаты упомянуты в документе в ряде видов экономической деятельности, пишет Газета.ру.
Сейчас САР прорабатывает механизм реализации бронирования защитников и его нормативное и методическое обеспечение в адвокатских образованиях. Отмечается, что вопрос о том, как и кем должен быть организован механизм, пока остается темой для дискуссии. Трунов намерен связаться с коллегами, имеющими опыт службы в органах военной прокуратуры и юстиции, «чтобы обсудить возникающие проблемы».
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