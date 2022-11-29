В России адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации

В октябре САР направил обращение к зампреду правительства, главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором говорилось о необходимости бронирования адвокатов и о возможности использования защитников как опытных и подготовленных специалистов на гражданской альтернативной службе или для становления органов власти в новых регионах РФ.

Трунов отметил, что 28 ноября получил письмо из мобилизационного управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, подписанное его начальником генерал-майором Александром Тулягановым.

«В нем сказано, что Минобороны рассмотрено обращение, а решением межведомственной комиссии адвокаты уже находятся в перечне профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию»,— указал глава САР.

По словам Трунова, адвокаты упомянуты в документе в ряде видов экономической деятельности, пишет Газета.ру.

Сейчас САР прорабатывает механизм реализации бронирования защитников и его нормативное и методическое обеспечение в адвокатских образованиях. Отмечается, что вопрос о том, как и кем должен быть организован механизм, пока остается темой для дискуссии. Трунов намерен связаться с коллегами, имеющими опыт службы в органах военной прокуратуры и юстиции, «чтобы обсудить возникающие проблемы».

