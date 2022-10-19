Союз адвокатов попросил Мантурова предоставить юристам бронь от частичной мобилизации
Союз адвокатов России обратился к вице-премьеру РФ - главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить адвокатам и юристам бронь от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Обращение президента союза, доктора юридических наук, профессора Игоря Трунова есть в распоряжении НСН.
Как отмечается в письме Трунова, основная часть адвокатов — мужчины в возрасте до 55 лет, и в случае мобилизации специалистов социально незащищенные граждане, в том числе подлежащие призыву и члены их семей, останутся без квалифицированной юридической помощи.
«В России численность адвокатов крайне мала - 78 тыс., один адвокат на 1 974 чел. <...> В некоторых Региональных Палатах всего 8 адвокатов. На более чем 12 миллионов москвичей около 12 тысяч адвокатов, и они не спасут русскую армию», — указано в обращении.
Трунов подчеркнул, что посылать юристов на передовую — «все равно что "забивать микроскопом гвозди"», и профессиональные адвокаты должны применять свою квалификацию «на благо РФ и становления правовой государственности с независимой судебной системой». При этом глава Союза адвокатов назвал целесообразным направлять адвокатов в новые регионы «для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти».
Трунов попросил Мантурова рассмотреть обращение и принять «единственно верное решение о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».
«С учетом специфики института адвокатуры, проработать механизм нормативно-методического обеспечения работ по бронированию адвокатов, подлежащих мобилизации и контролем за проведением таких работ», — отмечается в письме.
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