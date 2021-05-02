В России 8 697 новых случая заражения COVID-19

В России за истекшие сутки выявлено 8 697 новых случая заражения коронавирусом, 342 человека погибло от COVID-19, 7 339 человек вылечились и выписаны из больниц.

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Отмечается, что новые факты коронавируса подтвердились в 82 регионах России.

«Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России с начала пандемии число инфицированных составило 4 823 255 человек. От COVID-19 умерли 110 862 человека, вылечились 4 443 922 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» положительно отнесся к идее продления майских праздников за счет новогодних каникул.

«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, - в этом есть смысл. А если будет сохранен десятидневный, а фактически двухнедельный новогодний чревоугоднический марафон, да еще и май добавят полмесяца – это будет неправильно», - сказал Онищенко.

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ФОТО: pixabay.com
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