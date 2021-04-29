В Роспотребнадзоре назвали сроки новой волны CОVID-19 в России
Новая волна коронавирусной инфекции в России может начаться к осени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный санитарный врач подчеркнула, что COVID-19 ведет себя как сезонное заболевание, поэтому рост количества заражений ожидается в период длительного ухудшения погоды.
Как отметила Попова, Роспотребнадзор предполагает, что к осени ситуация с вирусом может осложниться. Однако возможно избежать ухудшения эпидобстановки, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неофициальную статистику правительства, сообщало о начале третьей волны COVID-19 в России. Роспотребнадзор опроверг эту информацию, напоминает Ura.ru.
Между тем, эксперты считают, что избежать третьей волны коронавируса в стране помогут вакцинация, соблюдение ограничений и редкое посещение общественных мест, отмечает РИА ФАН.
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