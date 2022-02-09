В России 76% учителей получают оклад ниже МРОТ

76% российских учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, сообщили в Минпросвещения РФ.

По словам врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максима Костенко, что в некоторых регионах начисление надбавок происходит непрозрачным образом из-за различных подходов к оплате труда.

Зарплатное неравенство бюджетников в России объяснили саботажем правительства

Отмечается, что размер МРОТ в 2021 году составил 12,8 тысяч рублей.

Учителей из школы вынуждают увольняться как несоразмерные требования, так и нехватка финансирования для достойной оплаты труда, рассказал ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МРОТЗарплатаУчитель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры