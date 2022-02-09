В России 76% учителей получают оклад ниже МРОТ
76% российских учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, сообщили в Минпросвещения РФ.
По словам врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максима Костенко, что в некоторых регионах начисление надбавок происходит непрозрачным образом из-за различных подходов к оплате труда.
Отмечается, что размер МРОТ в 2021 году составил 12,8 тысяч рублей.
Учителей из школы вынуждают увольняться как несоразмерные требования, так и нехватка финансирования для достойной оплаты труда, рассказал ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru