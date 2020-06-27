В России 6852 новых случая заражения COVID-19
В России за истекшие сутки выявлено 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек погибли от COVID-19, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Отмечается, что у 30 процентов заболевших 2058 человек коронавирус протекает бессимптомно.
Число выявленных инфицированных второй день подряд падает менее семи тысяч. В пятницу стало известно о 6800 заболевших.
Лидером по числу заболевших остается Москва. Здесь за сутки выявлено 750 инфицированных COVID-19. Однако, темпы пандемии в столице ниже, чем в России - 0,3 процента. Также в Подмосковье выявлены 366 инфицированных, в Ханты-Мансийском автономном округе – 280, в Иркутской области – 237, в Санкт-Петербурге - 224, в Свердловской области – 216, в Нижегородской - 214.
Наименьшее число заболевших зарегистрировано в Чукотском автономном округе — всего двое.
В России с начала пандемии число инфицированных составило 627 646 человек. От COVID-19 eмерли 8 969, излечились - 393 352 человека.
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Заразились
628 тыс.+6 852 / сут.
Умерли
8 969+188 / сут.
Выздоровели
393 тыс.+9 200 / сут.
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