В России 6852 новых случая заражения COVID-19

Число выявленных инфицированных второй день подряд падает менее семи тысяч. В пятницу стало известно о 6800 заболевших.

Лидером по числу заболевших остается Москва. Здесь за сутки выявлено 750 инфицированных COVID-19. Однако, темпы пандемии в столице ниже, чем в России - 0,3 процента. Также в Подмосковье выявлены 366 инфицированных, в Ханты-Мансийском автономном округе – 280, в Иркутской области – 237, в Санкт-Петербурге - 224, в Свердловской области – 216, в Нижегородской - 214.

Наименьшее число заболевших зарегистрировано в Чукотском автономном округе — всего двое.

В России с начала пандемии число инфицированных составило 627 646 человек. От COVID-19 eмерли 8 969, излечились - 393 352 человека.

