«Теряется контроль»: В России уже 500 компаний используют ИИ для подбора сотрудников
Соискатели в России не доверяют роботам, поэтому не очень понимают собеседования с участием ИИ, заявил НСН Гарри Мурадян.
В России 500 компаний используют ИИ при выборе кандидата на должность, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Только 7% россиян хотят, чтобы их нанимал на работу ИИ, а не HR-специалист, следует из опроса SuperJob. Если респондентам предлагается сделать выбор между рекрутером и искусственным интеллектом, подавляющее большинство (83%) высказывается за человека, в то время как предпочтение алгоритмам отдают лишь 7% опрошенных. Мурадян отметил, что ИИ уже помогает рекрутерам принимать решения.
«Да, искусственный интеллект уже участвует в подборе, но пока это скорее скрининг резюме, нежели полный подбор кандидата на место. Системно это внедрено лишь в 4-5% случаев. Например, «Поток» и Xenia AI внедряют это. У них есть функция автоматического проведения первичных собеседований с помощью ИИ. На данный момент уже более 500 HR-отделов российских компаний используют эту технологию. Могу сказать, что искусственный интеллект выполнят задачи неплохо, но это реально далеко от полной замены человека. Соискатели конечно пугаются, потому что считают, что «нормальная» эпоха прошла, теперь роботы будут решать, будут они работать где-то или нет. Когда решает не человек, а алгоритм, теряется вообще любой контроль и возможность повлиять на что-либо», - рассказал он.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что никаких решений, связанных с приемом на работу или увольнением, нейросеть на сегодняшний день принять не может.
