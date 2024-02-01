«У нас провал!»: Разработчик сайта Кремля опроверг снижение зарплат в отрасли на 15%

«Я этого на рынке разработки не замечал. Скорее всего, речь идет о меньшей зарплате у новых специалистов, которых нанимают. Никто не попадал под особые сокращения, сокращения зарплат. Рынок до сих пор жаден до кадров. Если это и касается кого-то, то только начинающих специалистов. Отрасли по-прежнему не хватает кадров, появляются новые продукты, большие проекты и даже новые компании. У нас довольно много начинающих специалистов в России, а также специалистов высокого уровня. Нам не хватает середины, крепкого среднего звена, тут у нас провал. Кто-то уезжает, кто-то работает на западные и восточные компании», - рассказал он.

При этом другая ситуация в сфере разработок игр, где компании могут «демпинговать» зарплаты из-за популярности направления, добавил Геллер.

«Разработка игр – это сегодня популярное и модное направление, куда молодежь очень хочет попасть. А компаний в России не так уж много, поэтому они имеют возможность демпинговать. Но это особенность именно игровой индустрии», - отметил собеседник НСН.

Отрасль туризма сталкивается с серьезным дефицитом IT-специалистов, которых переманивают «Яндекс» и банки, заявил ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев «Радиоточке НСН».

