«У нас провал!»: Разработчик сайта Кремля опроверг снижение зарплат в отрасли на 15%
Артем Геллер заявил НСН, что разработчиков на российском рынке по-прежнему не хватает, молодежь стремится пойти в сферу игр.
В России нет дефицита IT-специалистов высокого уровня и начинающих, провал случился в среднем звене, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
Средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться: в июле-декабре 2023 года она сократилась на 15%, подсчитали в «Хабр Карьере». По данным HeadHunter, по некоторым позициям падение составило почти четверть. Быстрее всего дешевеет труд разработчиков игр. Геллер отметил, что из-за дефицита кадров средние зарплаты не снижаются.
«Я этого на рынке разработки не замечал. Скорее всего, речь идет о меньшей зарплате у новых специалистов, которых нанимают. Никто не попадал под особые сокращения, сокращения зарплат. Рынок до сих пор жаден до кадров. Если это и касается кого-то, то только начинающих специалистов. Отрасли по-прежнему не хватает кадров, появляются новые продукты, большие проекты и даже новые компании. У нас довольно много начинающих специалистов в России, а также специалистов высокого уровня. Нам не хватает середины, крепкого среднего звена, тут у нас провал. Кто-то уезжает, кто-то работает на западные и восточные компании», - рассказал он.
При этом другая ситуация в сфере разработок игр, где компании могут «демпинговать» зарплаты из-за популярности направления, добавил Геллер.
«Разработка игр – это сегодня популярное и модное направление, куда молодежь очень хочет попасть. А компаний в России не так уж много, поэтому они имеют возможность демпинговать. Но это особенность именно игровой индустрии», - отметил собеседник НСН.
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