В доход государства могут обратить имущество экс-первого вице-губернатора Кузбасса Телегина

Стоимость активов составляет минимум 154,3 млн руб. В июне экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии по делу о мошенничестве. При этом в иске не прописана оценка стоимости всех его активов, которые надзор считает коррупционными и требует передать государству. Рыночная стоимость этих активов может составлять около 3 млрд. рублей.

Ранее столичный Мещанский суд приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

