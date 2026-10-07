В доход государства могут обратить имущество экс-первого вице-губернатора Кузбасса Телегина

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество бывшего первого вице-губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина и его семьи, сообщает РБК.

Прокуратура хочет изъять имущество экс-мэра Липецка на 72,4 млн рублей

Стоимость активов составляет минимум 154,3 млн руб. В июне экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии по делу о мошенничестве. При этом в иске не прописана оценка стоимости всех его активов, которые надзор считает коррупционными и требует передать государству. Рыночная стоимость этих активов может составлять около 3 млрд. рублей.

Ранее столичный Мещанский суд приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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