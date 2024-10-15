«Поправить положение»: Названы причины роста посещений казино россиянами
Об игорных зонах в РФ стало больше известно, плюс ко всему они стали продвигать разные туристические продукты, отметил в эфире НСН Дмитрий Слободкин.
Необыкновенная любовь к азартным играм у людей появляется тогда, когда с доходами и деньгами имеются проблемы, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в разговоре с НСН. По его словам, этим можно объяснить рост посещений россиянами легальных игорных зон.
Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма сообщили, что в III квартале 2024 года казино посетили на 18% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что четыре легальных российских игорных зоны в Краснодарском и Алтайском краях, Калининградской области и Приморье с июля по сентябрь посетили почти полмиллиона человек.
«Если народу стало больше, значит и обороты стали больше. Повышение – это нормально. Когда начинаются некоторые проблемы с денежной массой, у граждан сразу приходит необыкновенная любовь к азартным играм… Растет оборот везде – у букмекеров, лотерея растет каждый год на 10-12%. Азартные игры всегда приносят определенный доход дополнительный и влечение, когда денежная масса населения оставляет желать лучшего. Люди хотят как-то поправить свое положение. Второе – об игорных зонах стало больше известно. Плюс они стали заниматься туризмом, продвигаются всякие туристические продукты, что тоже может увеличить приток населения», – сказал Слободкин.
Он также рассказал о нелегальном игорном бизнесе и выразил мнение, что бороться с ним бессмысленно.
«Что касается моментов, связанных с подпольным игорным бизнесом, то заходите на любой сайт – игровые автоматы, что хотите. И это все существует, к сожалению. А уж офлайновые игорные заведения тоже наверняка есть. Но, я могу сказать так – ни в одной юрисдикции мира не победили азартные игры. Потому что потребность есть и есть люди, которые готовы организовывать этот бизнес нелегально. Они есть везде: и у нас, и в Китае, и где хотите. Борьба бесконечная, и, на мой взгляд, совершенно ненужная, потому что это все появилось после того, как игорный бизнес ограничили зонами. Так сразу появился подпольный игорный бизнес, раньше его не было», – добавил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что в около 15 миллионов россиян отдают на азартные игры месячную зарплату, что говорит о массовой игровой зависимости, а также требует законодательного запрета рекламы букмекерских контор, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция задержала жителя Подмосковья за выращивание конопли
- Шевчук рассказал о новом альбоме группы «ДДТ»
- Минобороны Польши: Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины
- Дима Билан заявил, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой
- ФАС: Наценка на хлеб в торговых сетях является аномально высокой
- Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек
- Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины
- Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком
- Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
- Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru