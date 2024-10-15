«Поправить положение»: Названы причины роста посещений казино россиянами

Необыкновенная любовь к азартным играм у людей появляется тогда, когда с доходами и деньгами имеются проблемы, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в разговоре с НСН. По его словам, этим можно объяснить рост посещений россиянами легальных игорных зон.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма сообщили, что в III квартале 2024 года казино посетили на 18% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что четыре легальных российских игорных зоны в Краснодарском и Алтайском краях, Калининградской области и Приморье с июля по сентябрь посетили почти полмиллиона человек.