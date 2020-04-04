В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Свыше 205,6 тыс. россиян находятся под наблюдением медиков в связи с возможным заражением новой коронавирусной инфекцией. При этом, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора, цифра сократилась на 4,6 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 389 235 человек, по состоянию на 3 апреля 2020 года под контролем остаются 205 612 человек», - цитирует сообщение ТАСС.