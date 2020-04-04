В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Свыше 205,6 тыс. россиян находятся под наблюдением медиков в связи с возможным заражением новой коронавирусной инфекцией. При этом, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора, цифра сократилась на 4,6 тысячи по сравнению с предыдущим днем.
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 389 235 человек, по состоянию на 3 апреля 2020 года под контролем остаются 205 612 человек», - цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, по данным на пятницу, 3 апреля, в России проведено свыше 639 тыс. лабораторных исследований на COVID-19.
В России на 3 апреля подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Самое большое количество инфицированных зарегистрированы в Москве - 2923. Всего в России от новой вирусной инфекции умерли 34 человека, сообщает федеральный оперативный штаб данные на 10:30 (мск).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита
- Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа