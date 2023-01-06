В России 2022 год стал одни из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

По его словам, она составила минус 1 градус. Теплее был только 2020 год. Однако 2022 год единственный, когда средняя температура по всей России оказалась положительной.

«Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус», — отметил метеоролог.

Отмечается, что наиболее значительные годовые аномалии в прошлом году были зафиксированы на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

Как стало известно ранее, морозы до 34-47 градусов ожидаются в регионах европейской части России в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

