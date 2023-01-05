Вильфанд: В некоторых регионах ожидаются морозы до 53 градусов

По его словам, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов. С 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23-25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20-21 градуса, в Астраханской области — до 17-19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15-17 градусов мороза.

Отмечается, что в регионах СЗФО температура ниже климатической нормы будет на 8-19 градусов, а в регионах ЮФО — на 7-11 градусов ниже нормы.

В регионах УФО с 5 января температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы. В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33-34 градусов мороза, в Курганской области — до 25-30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45-47 градусов мороза, отметил Вильфанд.

