В России 16,1 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID

Зампред правительства пояснила, что эти данные предоставлены утром в пятницу 18 июня. По словам Голиковой, за последние двое суток зафиксировано увеличение желающих привиться от коронавируса.

По данным вице-премьера, общероссийский рост составил около 5%. Больше всего желающих поставить вакцину появилось в Московской области, их число увеличилось на 34%. Затем идет Сахалинская область с 30% роста. На 12% больше желающих появилось в Москве.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил продавцов и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов об уголовной ответственности за подобные деяния.

