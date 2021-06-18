В России 16,1 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID
Первым компонентом вакцины от коронавируса в РФ привиты 19,7 миллионов граждан, а полный курс вакцинации прошли 16,1 миллионов человек. Об этом сообщает вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Зампред правительства пояснила, что эти данные предоставлены утром в пятницу 18 июня. По словам Голиковой, за последние двое суток зафиксировано увеличение желающих привиться от коронавируса.
По данным вице-премьера, общероссийский рост составил около 5%. Больше всего желающих поставить вакцину появилось в Московской области, их число увеличилось на 34%. Затем идет Сахалинская область с 30% роста. На 12% больше желающих появилось в Москве.
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил продавцов и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов об уголовной ответственности за подобные деяния.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru