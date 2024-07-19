В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов фразой «коты обижаются»

В России сократились объемы поставок импортных кормов для домашних животных в в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава ведомства рассказал, что на российском рынке присутствует достаточное количество одобренных компаний-поставщиков кормов. Он подчеркнул, что Россельхознадзор не против продукции таких брендов, как Monge или Hill’s, но добавил, что важно, чтобы на упаковке корма не было ложных заявлений.

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Например, если на упаковке указано «утка», а в составе ее нет, то «коты обижаются».

По словам Данкверта, объем импорта кормов для животных сократился на 40%. Это снижение в основном затронуло те товары, которые уже начали производить в России. Помимо этого, вводятся ограничения на импорт кормов, если в их составе выявляются нарушения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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