В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов фразой «коты обижаются»
В России сократились объемы поставок импортных кормов для домашних животных в в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Глава ведомства рассказал, что на российском рынке присутствует достаточное количество одобренных компаний-поставщиков кормов. Он подчеркнул, что Россельхознадзор не против продукции таких брендов, как Monge или Hill’s, но добавил, что важно, чтобы на упаковке корма не было ложных заявлений.
Например, если на упаковке указано «утка», а в составе ее нет, то «коты обижаются».
По словам Данкверта, объем импорта кормов для животных сократился на 40%. Это снижение в основном затронуло те товары, которые уже начали производить в России. Помимо этого, вводятся ограничения на импорт кормов, если в их составе выявляются нарушения, передает «Радиоточка НСН».
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