В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов фразой «коты обижаются»

В России сократились объемы поставок импортных кормов для домашних животных в в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава ведомства рассказал, что на российском рынке присутствует достаточное количество одобренных компаний-поставщиков кормов. Он подчеркнул, что Россельхознадзор не против продукции таких брендов, как Monge или Hill’s, но добавил, что важно, чтобы на упаковке корма не было ложных заявлений.