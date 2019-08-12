В Росрыболовстве объяснили новые правила закона о рыбалке
В Федеральном агентстве по рыболовству разъяснили правила закона о любительской рыбалке. Он предусматривает лимит на суточную ловлю рыбы.
Как рассказал «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны ведомства Виталий Молоков, все ограничения для любительской рыбалки уже были установлены ранее правилами рыболовства для отдельных бассейнов. По его словам, новый закон лишь обобщил этот порядок.
В частности, уточнил Молоков, запрещено использовать жаберные сети. Однако теперь законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков — в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. Кроме того, запрещены также электроудочки, поскольку они наносят существенный ущерб и убивают практически все живое до дна водоема.
Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью НСН напомнил, что многие положения закона о любительском рыболовстве вступят в силу с 1 января 2020 года, как и правила для рыбаков-любителей. Он высказал обеспокоенность по поводу контроля за исполнением новых документов.
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