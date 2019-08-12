В Росрыболовстве объяснили новые правила закона о рыбалке

В частности, уточнил Молоков, запрещено использовать жаберные сети. Однако теперь законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков — в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. Кроме того, запрещены также электроудочки, поскольку они наносят существенный ущерб и убивают практически все живое до дна водоема.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью НСН напомнил, что многие положения закона о любительском рыболовстве вступят в силу с 1 января 2020 года, как и правила для рыбаков-любителей. Он высказал обеспокоенность по поводу контроля за исполнением новых документов.

