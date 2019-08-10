Рыболовы недовольны новыми правилами любительской рыбалки
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал о недостатках нового закона о рыболовстве и правилах для рыбаков-любителей.
Согласно поправкам в закон, появятся ограничения для рыболовов-любителей на использование сетей, подводную охоту и на суточный вылов рыбы. Как пишет РБК, новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Отмечается, что нормы вылова в сутки для каждого региона будут свои. Так, например, в российской столице и области суточная норма составит три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков общим весом не более 5 кг.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью НСН напомнил, что многие положения закона о любительском рыболовстве вступят в силу с 1 января 2020 года, как и правила для рыбаков-любителей. Он высказал обеспокоенность по поводу контроля за исполнением новых документов.
«Эти правила надо совершенствовать. У нас по данным ВЦИОМ 30 млн рыбаков-любителей, «Левада-Центр» дает 32 млн. У нас этот досуг массовый и популярный. Это колоссальный пресс на водоемы. И вот на такое огромное количество рыбаков у нас всего 2,5 тысячи рыбинспекторов. Вы можете вообразить, что в стране, где более 2 млн озер и 2 млн рек, контроль осуществляют 2,5 тысячи человек?! Этого недостаточно. Они не в состоянии проконтролировать практику применения закона о любительском рыболовстве и новых правил. С этим серьезная проблема», - отметил эксперт.
По мнению Александра Савельева, необходимо учитывать опыт стран, которые уже имеют практику применения подобных законов.
«Например, США, Норвегии. Ты можешь ловить рыбу, хоть кормить ею своих собак. Но стоит тебе продать хоть один рыбий хвост – начинают действовать другие правила. А то мы в собственном соку варимся – вот и закон о рыболовстве принимали пять лет, а проблема не только не решена, но и усугубилась. Например, остается проблема с частным бизнесом. Он остается не у дел, хотя именно частники были заинтересованы и в зарыблении водоемов, и в их очистке», - считает эксперт.
Александр Савельев отметил, что ограничения по суточным нормам вылова не снизят интерес любителей к рыбалке.
«Время у нас не голодное. Люди в меньшей степени едут на рыбалку за пропитанием. С нормами вылова другая проблема. Что делать, если вы уже наловили 4,5 кг, а вытянули, например, щуку килограмма на полтора. И что делать? Люди выбрасывают мелкую рыбу прямо на берег, боясь, что их оштрафуют за перевес. По этой причине берега Рыбинского водохранилища завалены дохлой рыбой. Вывоз рыбы также требует анализа и взвешенного решения. Возникает ситуация, когда и так плохо, и этак нехорошо», - заявил собеседник НСН.
Ранее адвокат Павел Астахов в эфире НСН рассказал, как, будучи пограничником, поймал майора милиции, который пришел рыбачить в пограничную зону на льду.
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