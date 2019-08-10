Рыболовы недовольны новыми правилами любительской рыбалки

Согласно поправкам в закон, появятся ограничения для рыболовов-любителей на использование сетей, подводную охоту и на суточный вылов рыбы. Как пишет РБК, новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Отмечается, что нормы вылова в сутки для каждого региона будут свои. Так, например, в российской столице и области суточная норма составит три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков общим весом не более 5 кг.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью НСН напомнил, что многие положения закона о любительском рыболовстве вступят в силу с 1 января 2020 года, как и правила для рыбаков-любителей. Он высказал обеспокоенность по поводу контроля за исполнением новых документов.

«Эти правила надо совершенствовать. У нас по данным ВЦИОМ 30 млн рыбаков-любителей, «Левада-Центр» дает 32 млн. У нас этот досуг массовый и популярный. Это колоссальный пресс на водоемы. И вот на такое огромное количество рыбаков у нас всего 2,5 тысячи рыбинспекторов. Вы можете вообразить, что в стране, где более 2 млн озер и 2 млн рек, контроль осуществляют 2,5 тысячи человек?! Этого недостаточно. Они не в состоянии проконтролировать практику применения закона о любительском рыболовстве и новых правил. С этим серьезная проблема», - отметил эксперт.