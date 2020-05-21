В Росптребнадзоре назвали число сделанных тестов на COVID-19
В России выполнено более 7,8 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 277 тысяч человек.
Между тем, накануне сообщалось, что в России было выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 308 705 человек, подчеркивает RT.
Отметим, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 699, ещё 903 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Красноярский край, где зафиксировано 504 новых случая заражения. Также в пятёрку попали Санкт-Петербург и Нижегородская область, пишет Свободная пресса.
Отметим, что 20 мая впервые с начала эпидемии в России количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших. За последний день в стране выписали 9 262 пациента, тогда как заболели за сутки — 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших по состоянию на 20 мая составляет 85 395 человек. Больше всего пациентов за последние сутки выписали в Москве — 5 440 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru