В Росптребнадзоре назвали число сделанных тестов на COVID-19

Между тем, накануне сообщалось, что в России было выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 308 705 человек, подчеркивает RT.

Отметим, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 699, ещё 903 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Красноярский край, где зафиксировано 504 новых случая заражения. Также в пятёрку попали Санкт-Петербург и Нижегородская область, пишет Свободная пресса.

Отметим, что 20 мая впервые с начала эпидемии в России количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших. За последний день в стране выписали 9 262 пациента, тогда как заболели за сутки — 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших по состоянию на 20 мая составляет 85 395 человек. Больше всего пациентов за последние сутки выписали в Москве — 5 440 человек.



