В Росприроднадзоре объяснили гибель дельфинов в Черном море
Причиной массовой гибели дельфинов в Черном море не могло стать загрязнение акватории, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», с начала 2022 года на побережье обнаружили более 400 погибших животных.
Как отметила глава Росприроднадзора, в основном погибают не занесенные в федеральную Красную книгу морские млекопитающие.
«У дельфинов-белобочек очень много травм от сетей. Они маленькие, не способны сами себя из этих сетей выпутать, а если способны, то с серьезными травмами. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают», — рассказала Радионова.
Глава Росприроднадзора добавила, что нет свидетельств заражения дельфинов каким-либо вирусом, пишет «Свободная пресса».
Ранее специалисты дали рекомендации на случай обнаружения погибших животных. Увидев лежащего на берегу дельфина, следует оценить его состояние — наличие дыхания и видимых травм — и обратиться в Центр спасения дельфинов. Необходимо обеспечить животному защиту от солнца, не трогать его, не пытаться кормить или перемещать, пишет РИА ФАН.
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