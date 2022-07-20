В Росприроднадзоре объяснили гибель дельфинов в Черном море

Причиной массовой гибели дельфинов в Черном море не могло стать загрязнение акватории, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», с начала 2022 года на побережье обнаружили более 400 погибших животных.

Как отметила глава Росприроднадзора, в основном погибают не занесенные в федеральную Красную книгу морские млекопитающие.

«У дельфинов-белобочек очень много травм от сетей. Они маленькие, не способны сами себя из этих сетей выпутать, а если способны, то с серьезными травмами. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают», — рассказала Радионова.

Глава Росприроднадзора добавила, что нет свидетельств заражения дельфинов каким-либо вирусом, пишет «Свободная пресса».

Ранее специалисты дали рекомендации на случай обнаружения погибших животных. Увидев лежащего на берегу дельфина, следует оценить его состояние — наличие дыхания и видимых травм — и обратиться в Центр спасения дельфинов. Необходимо обеспечить животному защиту от солнца, не трогать его, не пытаться кормить или перемещать, пишет РИА ФАН.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ДельфинРосприроднадзорЧерное Море
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