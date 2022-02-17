В Росприроднадзоре назвали регион с самым загрязненным воздухом

По словам руководителя ведомства, расположенный в Красноярском крае Норильск возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом, отмечает РИА ФАН.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — сообщила Радионова.

Вторым по уровню загрязненности воздуха стал Череповец в Вологодской области, где зафиксировано 280 тысяч тонн выбросов в атмосферу (1,7% всех выбросов по России), пишет RT. На третьем месте антирейтинга —Новокузнецк (Кемеровская область) с 278 тысячами тонн выбросов, или 1,6% от общего объема по стране.

