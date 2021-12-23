Названы города России с наиболее загрязненным воздухом

Как отметил министр, города с загрязненным воздухом были определены по результатам экологического мониторинга.

«В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован», — рассказал Козлов.

В предварительный список городов вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск. Кроме того, одними из наиболее загрязненных оказались Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск. Также в список городов с самым загрязненным воздухом включены Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

В список Минприроды попали города, в которых повышенный уровень загрязнения воздуха фиксировался по меньшей мере три года из пяти последних лет, пишет Газета.ру.



