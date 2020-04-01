В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии взрывного роста по коронавирусу в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала темпы роста числа заражений коронавирусом COVID-2019 в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, по словам Поповой, в России в настоящее время взрывного роста по заражениям, как в других странах, нет. Она добавила, что коэффициент прироста сохраняется на уровне 1,2 несколько дней подряд.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 267 из них — в Москве. Таким образом общее число инфицированных выросло до 2777 человек. Новые заболевшие обнаружены в 35 российских регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о необходимости увеличить число нерабочих дней, подчеркнув, что инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 14 дней.


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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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