В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в 77 регионах
Показатель распространённости COVID-19 в 77 регионах России снизился до единицы. Об этом на брифинге сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Как отметила Попова, к концу ноября в этих субъектах РФ улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, и коэффициент заражения снизился. По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет говорить о прекращении дальнейшего распространения инфекции в ряде регионов.
Попова напомнила, что ранее показатели около единицы были зафиксированы лишь в 15-20 субъектах РФ.
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что российские эпидемиологические показатели в несколько раз ниже, чем в других странах мира, где отмечается высокий уровень заболеваемости.
Ранее Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России замедляется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru