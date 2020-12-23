В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в 77 регионах

Показатель распространённости COVID-19 в 77 регионах России снизился до единицы. Об этом на брифинге сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отметила Попова, к концу ноября в этих субъектах РФ улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, и коэффициент заражения снизился. По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет говорить о прекращении дальнейшего распространения инфекции в ряде регионов.

Попова напомнила, что ранее показатели около единицы были зафиксированы лишь в 15-20 субъектах РФ.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что российские эпидемиологические показатели в несколько раз ниже, чем в других странах мира, где отмечается высокий уровень заболеваемости.

Ранее Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России замедляется.

