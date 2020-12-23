Попова: Рост заболеваемости COVID-19 в РФ замедляется

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России замедляется. Об этом на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача, в стране отмечается стабилизация показателей заболеваемости и замедление их роста.

«Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам», — добавила Попова.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в регионах ситуация с COVID-19 неоднородна, отмечает RT. Так, в ряде регионов показатель ежесуточной заболеваемости находится на уровне 2-3 на 100 тысяч населения, а в некоторых субъектах РФ — более 60 на 100 тысяч граждан.

За последние сутки в России было выявлено 27 250 случаев заболевания COVID-19, 549 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 2,9 млн случаев заражения, 2,3 млн пациентов выздоровели, 52 461 человек скончались.

