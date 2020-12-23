Попова: Рост заболеваемости COVID-19 в РФ замедляется
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России замедляется. Об этом на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача, в стране отмечается стабилизация показателей заболеваемости и замедление их роста.
«Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам», — добавила Попова.
При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в регионах ситуация с COVID-19 неоднородна, отмечает RT. Так, в ряде регионов показатель ежесуточной заболеваемости находится на уровне 2-3 на 100 тысяч населения, а в некоторых субъектах РФ — более 60 на 100 тысяч граждан.
За последние сутки в России было выявлено 27 250 случаев заболевания COVID-19, 549 пациентов скончались.
Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 2,9 млн случаев заражения, 2,3 млн пациентов выздоровели, 52 461 человек скончались.
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Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru