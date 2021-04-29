В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Поповой, число заражений коронавирусом снизилось на 0,4%. Между тем, она отметила, что к осени специалисты прогнозируют рост числа заражений коронавирусом, как и других инфекционных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в настоящее время задачей является вакцинация 60% взрослого населения страны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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