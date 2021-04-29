В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19

По словам Поповой, число заражений коронавирусом снизилось на 0,4%. Между тем, она отметила, что к осени специалисты прогнозируют рост числа заражений коронавирусом, как и других инфекционных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в настоящее время задачей является вакцинация 60% взрослого населения страны.





