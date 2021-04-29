Ковидные майские в кругу семьи
Россиян призвали провести праздники в кругу семьи. От новых ограничений власти пока воздерживаются
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как нужно провести майские праздники, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Следует воздержаться от проведения массовых мероприятий, проводить время в кругу семьи, лучше – на свежем воздухе, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста», - заявила Анна Попова.
Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России глава Роспотребнадзора оценила словами «достаточно хрупкое равновесие», признав, что снижения заболеваемости пока не наблюдается.
«Главное сегодня - не почувствовать ветер свободы, его нет», - резюмировала г-жа Попова.
За несколькими днями относительно благополучной суточной статистики – менее 9 тысяч по стране, а порой и ниже 8 – в последние отчетные сутки показатель вновь резко вырос. Более 9200 новых случаев COVID по стране, причем треть из них приходится на Москву – 3215 заболевших против 1840 днем ранее.
Пока, впрочем, представители власти предпочитают сохранять спокойствие, несмотря на новую вспышку заболеваемости, и никаких дополнительных ограничений вводить не планируют. Так, руководитель департамента торговли и услуг в правительстве Москвы Алексей Немерюк заверил ТАСС, что кафе, рестораны, магазины и торговые центры в праздничные и нерабочие дни с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. Дополнительных ограничений вводить не планируется, - отметил представитель столичных властей. Вместе с тем, он также призвал «всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, на транспорте».
«Контроль за соблюдением противоэпидемических мер не прекращался, проверяются абсолютно все категории предприятий. Эти проверки продолжатся в прежнем режиме», - сказал г-н Немерюк.
Связанный с ростом числа заразившихся коронавирусом вопрос был задан и пресс-секретарю президента России. Кремлю не известно, есть ли у правительства страны планы продлить нерабочие дни после 10 мая, - заявил Дмитрий Песков. Вместе с тем, стоит напомнить, что межпраздничные дни были объявлены нерабочими указом президента, а не оформлены решением кабмина. При этом было заявлено, что никакого локдауна на майские праздники вводить не будут.
Но, как показывает практика, в случае если рост показателей заболеваемости коронавирусом власти сочтут опасным, с принятием ограничительных мер медлить не станут. А потому – в кругу семьи, в маске и на социальной дистанции. Лучше – на свежем воздухе.
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