Ковидные майские в кругу семьи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как нужно провести майские праздники, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Следует воздержаться от проведения массовых мероприятий, проводить время в кругу семьи, лучше – на свежем воздухе, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста», - заявила Анна Попова.

Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России глава Роспотребнадзора оценила словами «достаточно хрупкое равновесие», признав, что снижения заболеваемости пока не наблюдается.

«Главное сегодня - не почувствовать ветер свободы, его нет», - резюмировала г-жа Попова.

За несколькими днями относительно благополучной суточной статистики – менее 9 тысяч по стране, а порой и ниже 8 – в последние отчетные сутки показатель вновь резко вырос. Более 9200 новых случаев COVID по стране, причем треть из них приходится на Москву – 3215 заболевших против 1840 днем ранее.

Пока, впрочем, представители власти предпочитают сохранять спокойствие, несмотря на новую вспышку заболеваемости, и никаких дополнительных ограничений вводить не планируют. Так, руководитель департамента торговли и услуг в правительстве Москвы Алексей Немерюк заверил ТАСС, что кафе, рестораны, магазины и торговые центры в праздничные и нерабочие дни с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. Дополнительных ограничений вводить не планируется, - отметил представитель столичных властей. Вместе с тем, он также призвал «всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, на транспорте».

«Контроль за соблюдением противоэпидемических мер не прекращался, проверяются абсолютно все категории предприятий. Эти проверки продолжатся в прежнем режиме», - сказал г-н Немерюк.

Связанный с ростом числа заразившихся коронавирусом вопрос был задан и пресс-секретарю президента России. Кремлю не известно, есть ли у правительства страны планы продлить нерабочие дни после 10 мая, - заявил Дмитрий Песков. Вместе с тем, стоит напомнить, что межпраздничные дни были объявлены нерабочими указом президента, а не оформлены решением кабмина. При этом было заявлено, что никакого локдауна на майские праздники вводить не будут.

Но, как показывает практика, в случае если рост показателей заболеваемости коронавирусом власти сочтут опасным, с принятием ограничительных мер медлить не станут. А потому – в кругу семьи, в маске и на социальной дистанции. Лучше – на свежем воздухе.

