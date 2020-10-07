В Роспотребнадзоре заявили о росте заражения коронавирусом в 60 регионах страны

Глава Роспотребнадзора Аннна Попова заявила об увеличении числа заражений коронавирусом в 60 регионах страны. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

Туроператоры назвали стоимость теста на COVID для выезда за границу

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Тем не менее, Попова отметила, что в 20 регионах можно говорить о стабильной эпидемиологической обстановке.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Москве – 3229.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир должен научиться жить с COVID-19, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости коронавирусом необходимо вводить различные ограничения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры