В Роспотребнадзоре заявили о росте заражения коронавирусом в 60 регионах страны
Глава Роспотребнадзора Аннна Попова заявила об увеличении числа заражений коронавирусом в 60 регионах страны. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Тем не менее, Попова отметила, что в 20 регионах можно говорить о стабильной эпидемиологической обстановке.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Москве – 3229.
Ранее в ВОЗ заявили, что мир должен научиться жить с COVID-19, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости коронавирусом необходимо вводить различные ограничения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru