В Роспотребнадзоре заявили о росте заражения коронавирусом в 60 регионах страны

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Тем не менее, Попова отметила, что в 20 регионах можно говорить о стабильной эпидемиологической обстановке.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Москве – 3229.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир должен научиться жить с COVID-19, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости коронавирусом необходимо вводить различные ограничения.

