Туроператоры назвали стоимость теста на COVID для выезда за границу

Туроператоры стали предлагать россиянам помощь в сдаче ПЦР-теста на коронавирус для выезда за границу или по возвращению из-за рубежа, сообщает АТОР.

Отмечается, что есть два основных варианта. В первом - туроператоры договариваются напрямую с медлабораториями о специальных ценах для своих клиентов. Данный сервис позиционируется как дополнительный, его предлагают TUI Россия и Space Travel. Во втором случае компании договариваются о предоставлении скидки при тестировании.

Услугу ПЦР-тестирования туристам TUI Россия в Москве (2 пункта) и Санкт-Петербурге (8 пунктов) оказывает сеть клиник «Медкомиссия №1», имеющая рекомендацию от консульства ОАЭ. В процедуру входят осмотр, проведение термометрии и забор биоматериала. Результат предоставляется в электронном виде через 48 часов. Стоимость - от 1800 рублей при бронировании тура.

У туроператора Space Travel ПЦР-тестирование с получением результата в течение 2-3 дней стоит от 1900 рублей, а за 30 минут – 3600 рублей. Партнёрами являются лаборатории «Гемотест» и другие, которые выдают результаты теста на русском и английском языках.

Ранее в АТОР сообщили, что Словения смягчила требования к иностранным гражданам, в том числе россиянам, которым, при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сроком не более 48 часов, больше не нужно соблюдать самоизоляцию.

Кроме этого для граждан государств из «красного» списка, в котором находится и Россия, возможен въезд без самоизоляции и теста на коронавирус в 14 случаях-исключениях, например, трудовая миграция, транзит, образовательные или служебные цели.

