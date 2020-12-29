В Роспотребнадзоре заявили о нарушениях в 88 ведущих COVID-исследования лабораториях

Нарушения были выявлены в 88 российских лабораториях, проводящих исследования на COVID-19. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача, в стране усилили контроль за учреждениями, в которых проводят исследования на коронавирусную инфекцию. За последние две недели были проверены 435 лабораторий. Попова отметила, что это почти половина учреждений, занимающихся исследованиями инфекции.

«Нарушения выявлены в 88 из них — это достаточно высокий удельный вес», — добавила глава Роспотребнадзора.

Как подчеркнула главный санитарный врач, к нарушителям применяют необходимые административные меры, отмечает RT.

Так, по решению суда из-за нарушения режима и правил биологической безопасности была приостановлена работа двух лабораторий: в республике Коми и Амурской области.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что более 1 млн россиян находятся под наблюдением из-за подтверждённых контактов с заражёнными COVID-19.

