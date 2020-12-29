Свыше 1 млн россиян находятся под наблюдением из-за контактов с больными ковидом
Более миллиона россиян сейчас находятся под наблюдением из-за подтвержденных контактов с заразившимися коронавирусом, передает ТАСС слова глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, контроль усилен как со стороны ее ведомства, так и органов внутренних дел.
За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случаев заражения коронавирусом. В целом с начала пандемии число заболевших увеличилось до 3 105 037. Умерли 562 пациента с ковидом, выздоровели 24 874 человека.
Врач-иммунолог Владимир Болибок во вторник в беседе с НСН рассказал, какие симптомы коронавируса более характерны для молодежи.
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Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru