Свыше 1 млн россиян находятся под наблюдением из-за контактов с больными ковидом

Более миллиона россиян сейчас находятся под наблюдением из-за подтвержденных контактов с заразившимися коронавирусом, передает ТАСС слова глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, контроль усилен как со стороны ее ведомства, так и органов внутренних дел.

За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случаев заражения коронавирусом. В целом с начала пандемии число заболевших увеличилось до 3 105 037. Умерли 562 пациента с ковидом, выздоровели 24 874 человека.

Врач-иммунолог Владимир Болибок во вторник в беседе с НСН рассказал, какие симптомы коронавируса более характерны для молодежи.

