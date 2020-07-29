В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не размножается в воде

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не имеет способности размножаться в воде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, вирус не размножается ни в пресной, ни в морской воде, однако может сохраняться. Она добавила, что вирус не устойчив к высокой температуре.

Ранее Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с президентом Владимиром Путиным заявила, что в этом сезоне в Россию придут такие вирусы гриппа, от которых россияне прежде не прививались.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае пандемией 11 марта текущего года. По последним данным организации, число зарегистрированных заражений в мире превысило 16 млн человек.

