В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не размножается в воде
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не имеет способности размножаться в воде. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Поповой, вирус не размножается ни в пресной, ни в морской воде, однако может сохраняться. Она добавила, что вирус не устойчив к высокой температуре.
Ранее Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с президентом Владимиром Путиным заявила, что в этом сезоне в Россию придут такие вирусы гриппа, от которых россияне прежде не прививались.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае пандемией 11 марта текущего года. По последним данным организации, число зарегистрированных заражений в мире превысило 16 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru