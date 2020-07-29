Роспотребнадзор предупредил о приходе нового вируса гриппа

В этом сезоне в Россию придут такие вирусы гриппа, от которых россияне прежде не прививались. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с президентом Владимиром Путиным.

По словам главного санитарного врача, это подчёркивает актуальном иммунизации от гриппа в этом сезоне, передаёт РИА Новости.