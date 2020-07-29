Роспотребнадзор предупредил о приходе нового вируса гриппа

В этом сезоне в Россию придут такие вирусы гриппа, от которых россияне прежде не прививались. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с президентом Владимиром Путиным.

По словам главного санитарного врача, это подчёркивает актуальном иммунизации от гриппа в этом сезоне, передаёт РИА Новости.

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Вице-премьер Татьяна Голикова со своей стороны рассказала, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов в России будут циркулировать вирусы А и В гриппа, а также коронавирусная инфекция COVID-19.

В связи с этим следует добиться максимального снижения заболеваемости коронавирусом уже летом, а также использовать относительно благополучный период для усиления готовности к эпидсезону, отметила она.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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