Вторая волна аренды: Коронавирус оживил спрос на дома в Подмосковье

Спрос на аренду загородной недвижимости в Московской области подскочил на фоне роста заболеваемости коронавирусом и возможным ужесточением карантинных мер. Цена за месяц проживания составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Об этом рассказал «Радио 1» председатель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риэлторов Валерий Лукинов. Он отметил, что первый всплеск интереса к аренде подмосковных коттеджей произошёл минувшей весной, однако к июлю интерес стремительно сократился.

Вызвано это был тем, что осталось очень мало предложений об аренде загородного дома, к тому же те, кто хотел уже успели снять его, поскольку речь идёт о сезонном спросе. Сейчас сроки аренды дач во многих случаях истекли. Однако разговоры о возврате домашнего режима заставляют вновь задуматься о том, чтобы снять на время загородную недвижимость.

Как отмечает «Радио 1», стоимость аренды зависит от локации и расположения дома. Сейчас самый недорогой коттедж можно найти за 70-80 тысяч в месяц, но 80-90 километрах от Москвы. Аренда загородного дома бизнес-класса в тридцатикилометровой зоне уже вредя ли возможна дешевле 200 тысяч рублей.

Валерий Лукинов также констатировал рост спроса на приобретение загородных домов и земельных участков под постройку.

