Роспотребнадзор рассказал, когда прекратится рост новых случаев COVID-19
Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 может прекратиться в середине ноября, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что пока что эпидпроцесс находится в фазе роста. За последние сутки число новых случаев инфицирования COVID-19 по стране увеличилось на 18283, всего зарегистрировано 1,59 миллионов случаев заболевания.
Также Пшеничная подчеркнула, что на прогноз о спаде ежедневного прироста может негативно повлиять несоблюдение профилактических мер и переохлаждение организма.
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