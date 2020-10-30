Роспотребнадзор рассказал, когда прекратится рост новых случаев COVID-19

Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 может прекратиться в середине ноября, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что пока что эпидпроцесс находится в фазе роста. За последние сутки число новых случаев инфицирования COVID-19 по стране увеличилось на 18283, всего зарегистрировано 1,59 миллионов случаев заболевания.

Также Пшеничная подчеркнула, что на прогноз о спаде ежедневного прироста может негативно повлиять несоблюдение профилактических мер и переохлаждение организма.

